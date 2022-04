INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron veut "plus de souplesse" dans les écoles

Emmanuel Macron veut faire de l'école un chantier majeur. "Je suis pour que nos écoles aient plus de souplesse", plaide le président-candidat, vendredi 8 avril au micro de RTL, à J-2 de l'élection présidentielle.

"Mon objectif est que l'on forme mieux les enfants, qu'on leur donne les savoirs fondamentaux renforcés (avec les mathématiques jusqu'au bac inclus), qu'on les oriente mieux et qu'il y ait un mieux être. Je veux donner plus de liberté aux chefs d'établissement et aux enseignants", a-t-il égrené, précisant : "de la liberté pédagogique pour les enseignants, de la possibilité de mieux articuler le temps scolaire et péri-scolaire pour les directeurs".

Mieux former et mieux rémunérer les enseignants

Autre mesure phare de son programme en matière d'éducation : la mise en place d'un "nouveau pacte" à l'embauche des enseignants. Ce dernier serait notamment destiné à reconnaître des tâches effectuées par les professionnels de l'enseignement et qui ne sont ni rémunérées, ni reconnues. "Le professeur ne travaille pas uniquement dans le temps où il est devant les élèves", plaide Emmanuel Macron, qui promet une meilleure rémunération.

S'il est réélu président, il veut également "réinvestir dans la formation des enseignants" et proposer que cette dernière commence plus tôt, dès l'obtention du Baccalauréat.

Ce "nouveau pacte" sera décliné à l'échelle locale. "Je veux mettre dans chaque bassin de vie - qui peut être la commune ou un quartier dans une grande ville - le maire, le directeur-directrice d'écoles, les professeurs, les parents d'élèves et parfois les élèves eux-mêmes (quand ce sont des collégiens et des lycéens) autour d'une table pour bâtir les solutions qui correspondent", développe-t-il.