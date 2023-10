INVITÉ RTL - Affaire des écoutes : "Ça prendra le temps qu'il faut, mais je serai lavé de tout ça", assure Nicolas Sarkozy

Fin septembre, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie à un éventuel nouveau procès dans l'affaire Fillon et dans l'affaire des écoutes, l'affaire "Bismuth" impliquant Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République a été condamné en appel, le 17 mai dernier, à 3 ans de prison dont un an ferme pour corruption et trafic d’influence. Le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur le fond de l’affaire mais sur un point de procédure. "Le Conseil constitutionnel dit que la façon dont a été appliquée la loi est inconstitutionnelle. Je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous non plus", déclare Nicolas Sarkozy, invité de RTL ce lundi 2 octobre.

"La loi doit s'appliquer pour tout le monde. C'est quand même très rassurant qu'on fasse encore du droit dans ce pays", ajoute l'ancien chef de l'État. "Je fais face à mes responsabilités, je n'ai jamais contesté quoi que ce soit. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse la tête et qu'on accusera de choses qu'il n'a pas faites. (...) Pour moi ce qui compte, c'est la vérité. Ça prendra le temps qu'il faut, mais la vérité finit par éclater. Je serai lavé de tout ça", ajoute-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info