INVITÉ RTL - Nationalisation d'EDF : "Pas d'impact pour les Français", assure Olivier Véran

Vers une renationalisation d'EDF ? Élisabeth Borne a annoncé devant l'Assemblée nationale une renationalisation à 100% de l'entreprise, déjà évoquée en mars par Emmanuel Macron. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 10 juillet, Olivier Véran assure que la nationalisation ne se traduira pas par une hausse du prix de l'électricité pour les Français.

"La nationalisation d'EDF n'a pas d'impact sur le coût de l'électricité pour les Français. Il n'y a pas de petit ajout sur le contrat. C'est de l'argent public. Mais on pourrait philosopher longtemps pour se poser la question d'où vient l'argent de l'État, c'est vos impôts", a-t-il indiqué.



Selon le porte-parole du gouvernement, "la nationalisation d'EDF, ça veut dire reprise en main stratégique d'une entreprise indispensable dans la quête de souveraineté qui est celle du président de la République". Et d'ajouter : "Par rapport au coût de l'énergie et aux coûts des enjeux stratégiques pour notre pays de souveraineté (...) On préfère mettre le paquet au bon moment".

