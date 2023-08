Elisabeth Borne court-circuite Gérald Darmanin... en citant Bruno Le Maire

Un soutien ou une mise sous surveillance ? Elisabeth Borne s'est rendue à Tourcoing à l'occasion de la rentrée politique de Gérald Darmanin, le dimanche 27 août. Si le ministre de l'Intérieur a axé ce rendez-vous sur les classes populaires, il a aussi pris la parole devant des invités issus de la classe politique.

Élus de Renaissance, ministres et membres de Républicains s'y sont rendus. Difficile de ne pas voir dans ce rassemblement, une première pierre posée vers la prochaine présidentielle de 2027. D'autant plus que la visite de la première ministre est restée incertaine jusqu'à la dernière minute. Initialement, elle ne figurait pas sur la liste des invités.

Finalement, Gérald Darmanin avait fini par convier la cheffe du gouvernement à l'événement. Deux jours avant ce rendez-vous, le ministre de l'Intérieur laissait planer le doute sur sa venue, au micro de RTL. "La Première ministre a un agenda extrêmement chargé, mais je l'ai invitée. Elle est évidemment la bienvenue. La première ministre est la bienvenue partout et notamment pour faire de la politique. Et je sais qu'elle a tout à fait conscience des difficultés que vit notre peuple", déclarait-il.



C'est complètement prématuré d’avoir ce type d’initiative un an après la réélection du Président Un ministre

L'initiative de Gérald Darmanin n'a pas été bien vue par tous ses collègues du gouvernement. Un ministre jugeait "le moment mal choisi" avec des "raisons qui ne sont pas forcément les bonnes". "Si c’est pour répondre au fait qu’il n’a pas été premier ministre, c’est très maladroit, nous explique ce membre de l'exécutif qui n'a, par ailleurs, pas été invité à Tourcoing. À quatre ans de l'élection présidentielle, c’est très maladroit. C'est complètement prématuré d’avoir ce type d’initiative un an après la réélection du Président", insiste-t-il.

À en croire son entourage, Elisabeth Borne avait des messages à faire passer. Sous-entendu, des messages politiques. Afin d'y parvenir, elle a fait référence à celui qui est déjà qualifié comme le rival de Gérald Darmanin dans la course pour 2027 : le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. "Je crois que nous pouvons tous ici saluer la politique économique menée depuis six ans, sous l’autorité d’Emmanuel Macron, de Bruno Le Maire", a déclaré la première ministre, déclenchant les applaudissements du public. "La majorité avance d’un bloc depuis six ans et tient bon, même dans les tempêtes. Elle n’est jamais empêchée, car elle est animée par le fait de donner des solutions aux Français", a-t-elle ajouté en appelant indirectement son gouvernement à l'unité.

Elisabeth Borne en a aussi profité pour rappeler qu'elle était aux commandes en demandant à ses ministres "des résultats concrets et visibles pour les Français". En faisant le choix de se rendre sur les terres de Gérald Darmanin, la cheffe du gouvernement s'est mise en travers de sa route et a stoppé son émancipation vers 2027.