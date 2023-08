Qu'est-ce que l'abaya et peut-on vraiment l'interdire à l'école ?

Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation a annoncé son intention d'interdire de l'abaya dans les établissements scolaires, un vêtement porté et considéré comme une atteinte à la laïcité. Pourquoi ? Peut-on vraiment l'interdire ? Pour comprendre ce débat, revenons aux fondamentaux : qu'est-ce qu'une abaya ?

C'est un vêtement féminin assez ample, qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage, des mains et des pieds. Souvent de couleur sombre, c'est une longue robe originaire du Moyen-Orient et du Maghreb. Traditionnellement, c'est un habit de fête que l'on met lors de grandes occasions, qui n'a pas un caractère religieux. D'ailleurs, le Conseil français du culte musulman, ne la reconnaît pas et affirme que ce n'est pas un vêtement musulman. L'abaya est, selon le CFCM, un phénomène de mode et n'a pas une dimension religieuse.

Mais cet habit est dans une zone grise. Son port est plus ambigu que le port du voile. Difficile de savoir pourquoi la personne le porte, si c'est pour des convictions religieuses, par mode ou par simple provocation. Et c'est pour cela qu'il est compliqué pour les chefs d'établissement de faire la part des choses.



Ce vêtement, on le trouve partout, dans toutes les grandes enseignes. Mais ces vêtements sont vendus sous le nom de "tunique" ou de "robe", le nom "abaya" n'apparaît pas et c'est bien pourquoi cette question est sensible. C'est un vêtement que l'on trouve partout, mais il est difficile de faire la différence entre une abaya et une robe ou une tunique longue.



Peut-on vraiment l'interdire ?

Dans les établissements scolaires, les signalements d'atteintes à laïcité sont en augmentation constante depuis plusieurs mois : +120% pour l'année scolaire 2022/2023 par rapport à l'année précédente et +150% dans la catégorie des ports de signes religieux et des tenues. Mais ces chiffres englobent le voile, la kippa, la croix... Aucun chiffre détaille le nombre d'abayas portées et signalées, donc il est très difficile de quantifier ce phénomène.

Interdire un tel vêtement dans les établissements scolaires, cela ne va pas être une mince affaire. L'abaya est un vêtement plus compliqué à définir qu'une kippa, une croix ou un voile. Par essence, il s'agit d'une robe longue. Cela mène donc à deux questions : comment différencier une abaya d'une robe longue ? Et peut-on considérer que l'abaya est un élément religieux ostentatoire, comme le définit la loi de 2004 sur la laïcité ? Donc, afin de répondre à ces questions, une circulaire doit être rédigée, probablement en fin de semaine, par le ministère de l'Éducation afin d'aider les chefs d'établissements.

Quoi qu'il arrive, cela n'empêchera pas les chefs d'établissement de s'exposer à des dilemmes et de trancher au cas par cas. Il est fort probable déjà, que des associations de parents d'élèves, de défense des libertés ou communautaires fassent un recours devant le Conseil d'État. Il n'est donc pas interdit de penser qu'on verra encore des abayas dans les collèges et lycées la semaine prochaine.