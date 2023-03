INVITÉ RTL - Motion de censure : Darmanin appelle les députés LR "à reprendre leurs esprits"

Ce vendredi 17 mars, au lendemain de l'utilisation du 49.3 par l'exécutif, deux motions de censure sont au moins annoncées : celle du RN et du groupe Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires (LIOT). C'est d'ailleurs cette dernière qui a peut-être le plus de chance d'aboutir si elle est votée par les députés ou une partie des députés Les Républicains (LR).

"On peut penser que les LR ont aujourd'hui la possibilité de faire stop ou encore avec le gouvernement. On verra bien lundi 20 mars. Je ne crois pas qu'il y ait une majorité d'alternance à celle que nous représentons. Et je ne crois pas que les LR aient envie de retourner voir les électeurs", analyse Gérald Darmanin sur RTL.

"Maintenant, si jamais ils veulent renverser le gouvernement, alors qu'ils ont toujours défendu une retraite à 65 ans, ce sera très incohérent pour eux. Je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de majorité alternative pour être en responsabilité de notre pays", poursuit le ministre de l'Intérieur.

"Lundi, j'appelle les parlementaires LR, pour une partie d'entre eux, à reprendre leurs esprits et à ne pas renverser le gouvernement. S'ils le font, il faudra nous en expliquer devant les Français."

