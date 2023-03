INVITÉ RTL - Réforme des retraites : Gérald Darmanin annonce 310 interpellations hier en France

Après l'annonce du recours au 49.3 par le gouvernement ce jeudi 16 mars, des manifestations spontanées ont eu lieu à Marseille, à Lille, à Nantes, à Toulouse ou à Paris, place de la Concorde avec 10.000 personnes. Des incidents ont émaillé ces rassemblements avec des barricades ou voitures incendiées. Invité de RTL au lendemain de ces débordements, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a remercié "les policiers et les gendarmes" mobilisés et a annoncé que 310 personnes avaient été interpellées en France, dont 258 à Paris.

Le ministre note "des effigies brûlées, des préfectures très contestées, pour ne pas dire attaquées. Il y a eu dans plusieurs grandes villes de province une pression extrêmement forte exercée contre les symboles de l'État (...). Depuis le début de cette réforme des retraites, on a vu que le ministère de l'Intérieur, les préfets de la République, les policiers et les gendarmes ont su organiser avec les syndicats, 8 grandes manifestations et tout le monde a constaté qu'elles ont été bien organisées, sans incidents", ajoute Gérald Darmanin.

"Je souhaite que, s'il y a encore des manifestations, elles soient organisées dans des conditions qui sont conformes à l'état de droit", explique le ministre.

