Différence entre fermeté et brutalité ? Entre le doigt d'honneur, les violences survenues durant son meeting, etc. Attaqué par Laurent Wauquiez sur cette forme de brutalité, Éric Zemmour répond ce matin sur RTL. "Justement, je ne confonds pas fermeté et brutalité". Puis il ajoute : "Mais moi j'ai la passion de la France". Le candidat à la présidentielle confie : "J'ai voulu dans la présidentielle le thème de la survie de la France." Un thème tabou selon Éric Zemmour pour les médias et les politiques. Un objectif que le candidat compte atteindre avec "une certaine brutalité".



Une réussite selon le candidat qui affirme : "aujourd'hui, tous les candidats parlent comme moi". Une certaine "brutalité" qui a pourtant dérapé lors du meeting d'Éric Zemmour. Le leader présumé du groupuscule d’ultradroite les Zouaves Paris a été interpellé mardi 14 décembre. Il est soupçonné d’être impliqué dans les violences lors du meeting du candidat d’extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour, le 5 décembre, à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Arrêtez de vous faire le relais complaisant de ces gens de SOS Racisme qui ne font que de la provocation Éric Zemmour, candidat à la présidentielle

Pour le candidat, il s'agit de "violences marginales". Selon Éric Zemmour, SOS Racisme n'aurait pas dû se rendre sur le meeting à Villepinte. Une provocation évidente relayée par les médias selon le candidat : "Arrêtez de vous faire le relais complaisant de ces gens de SOS Racisme qui ne font que de la provocation." Éric Zemmour rappelle aussi que lui-même a été victime de violences : "On voit un candidat agressé et tout le monde s'en moque, personne n'en parle."