INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : comment Éric Zemmour veut réserver les aides sociales aux Français ?

Invité du Petit déjeuner de campagne sur RTL ce mercredi 15 décembre, Éric Zemmour a détaillé son projet de politique sociale s'il était élu en avril 2022 Président de la République. Prônant "la solidarité nationale" concernant les aides en France, le candidat à l'élection présidentielle veut les "limiter aux Français et ne plus les donner aux étrangers".

Si le préambule de la Constitution indique que "tout être humain en incapacité de travailler (...) a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence", Éric Zemmour, qui précise ne pas vouloir l'abroger même si cela a "été rajouté en 1971" et "n'existait pas sous le général De Gaulle", affirme que "ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui gouverne à ma place".

"Concernant l'immigration, j'ai tout un plan. Je le présenterai par référendum aux Français avant l'été et il comportera la solidarité nationale pour les aides. Si les Français l'approuvent, le Conseil Constitutionnel n'est pas compétent pour juger d'un référendum, il l'a dit lui-même en 1962", explique-t-il. De plus, "une réforme constitutionnelle" sera mise en place pour "modifier l'article 55 de la Constitution et qui fera que la loi postérieure sera supérieure à un traité", a-t-il enfin conclu.