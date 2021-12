INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Éric Zemmour veut "s'en prendre à l'immigration légale"

"Je veux arrêter les flux et mettre l'immigration à zéro, c'est-à-dire réduire l'immigration légale". Invité du Petit-déjeuner de campagne de RTL ce mercredi 15 décembre, Éric Zemmour a dit vouloir "s'en prendre à l'immigration légale", et expliqué que c'est notamment cette proposition qui le différencie de ses concurrents, et "en particulier de Valérie Pécresse".

Pour ce faire, le polémiste devenu candidat à l'élection présidentielle souhaite "arrêter le droit au regroupement familial, réduire à quelques dizaines voire centaines de personnes le droit d'asile, réduire drastiquement le nombre d'étudiants étrangers".

"On est à 275.000 entrées légales sans compter le droit d'asile", affirme Éric Zemmour. "Ils (ces immigrés, ndlr) touchent surtout des aides sociales", a lancé le candidat, qui poursuit en déclarant qu'en France, nous avons "55% d'étrangers non-européens qui sont chômeurs ou inactifs, qui sont donc aux frais du peuple français". "Il faut que cela cesse et donc que ces gens rentrent chez eux", martèle-t-il. Éric Zemmour propose d'ailleurs "que les étrangers chômeurs soient renvoyés chez eux au bout de 6 mois, comme ça se passe aux États-Unis ou en Suisse".