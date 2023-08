Une nouvelle agression d'élu est à déplorer, cette fois-ci en Charente-Maritime. Samedi 19 août, Jean-Luc Algay, le maire de L’Houmeau, près de La Rochelle, a été agressé alors qu'il demandait à des gens du voyage de ne pas s'installer dans le stade municipal. L'élu a reçu 12 jours d’ITT. "Il y avait 13 caravanes prêtes à rentrer. J'ai commencé à prendre des photos de la détérioration du matériel et des plaques d'immatriculation", raconte l'élu ce lundi sur RTL.

"Les gens du voyage ont commencé à crier, je vous passe les noms d'oiseau. Je n'ai pas vu une personne arriver derrière moi, qui m'a sauté dessus, qui m'a entouré par ses bras, j'avais du mal à respirer. J'ai essayé de me débattre, je n'y arrivais pas. D'un coup il m'a lâché et poussé contre une voiture à eux, j'ai cogné fortement au niveau de l'estomac. Je suis tombé, quand je me suis relevé je n'arrivais plus à respirer donc j'ai fait trois pas et je suis retombé par terre, il fallait que je récupère ma respiration. Je sortais d'un repas de famille avec mon petit-fils. Ils me filmaient à terre", poursuit-il, encore ému et choqué par les événements.

"J'ai réussi à me relever, j'avais mal à la poitrine. Tous sont partis et la gendarmerie est arrivée", dit le maire, qui s'en tire avec de légères blessures mais surtout un choc psychologique. "J'ai une légère fissure de la côte, la hanche aussi a pris. Psychologiquement, j'étais sous le choc, je tremblais, je n'arrivais plus à parler". Les agresseurs n'ont pas encore été arrêtés à sa connaissance. "Apparement l'enquête avance bien", nous dit Jean-Luc Algay.

Après ces événements, l'élu a songé à rendre son écharpe de maire mais a finalement décidé de se battre. "Quand j'étais aux urgences je voulais arrêter. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Après, je suis rentré chez moi, avec ma femme on a discuté. Comme je suis un battant, j'ai dit 'si je baisse les bras où va-t-on ?'. Maintenant, il faut qu'on soit entouré pour que l'impunité ne règne pas", demande le maire de L’Houmeau.

