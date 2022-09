INVITÉ RTL - Macron ne veut "pas de chienlit" : Roussel le trouve "irrespectueux"

"Je ne veux pas de chienlit". Emmanuel Macron a repris la main sur le dossier de la réforme des retraites, lors d'un dîner avec ses proches, des membres de la majorité présidentielle et les ministres concernés par le dossier. Le président de la République veut avancer vite et fait planer la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale : "Si une motion de censure est adoptée, ça veut dire que tout le monde repart en campagne".

Invité de RTL ce jeudi 29 septembre, Fabien Roussel juge ces déclarations rapportées "d'une extrême violence". "C'est irrespectueux de parler comme ça vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis du monde du travail, du monde ouvrier, de celles et ceux qui bossent dur, a-t-il ajouté. Le président de la République devrait se souvenir de son très mauvais score au premier tour de la présidentielle, élu au second parce qu'une majorité de Français ne voulait pas de l'extrême droite au pouvoir".

Le député communiste du Nord veut "qu'il y ait discussion avec les Français, avec les salariés, avec les premiers concernés". "Je pense à ceux qui s'entassent dans le métro et dans le TER en ce moment et qui vont travailler et qui s'inquiètent de savoir s'ils vont devoir travailler un an ou deux ans de plus, parfois dans des conditions pénibles de travail", a-t-il expliqué. Avant d'ajouter : "Ils vont travailler plus longtemps puis vont mourir plus tôt parce qu'ils y subissent des conditions difficiles de travail. Et il faut qu'on ait ce débat avec l'ensemble des Français, projet contre projet".

