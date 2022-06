Alors que les élections législatives du 12 et 19 juin dernier ont donné une majorité relative à l'Assemblée nationale au président de la République Emmanuel Macron, ce qui laisse planer le doute sur la façon dont la majorité va gouverner durant les cinq prochaines années, Jean-Jacques Aillagon tire de son côté des leçons positives. Pour lui, "c'est une heureuse surprise pour la démocratie et une chance pour la France".

"C'est une justice parce que les Français se sont donnés une Assemblée plus représentatives que les précédentes", commente l'ancien ministre. "C'est une chance parce que l'usage de nos institutions est dans une impasse, donc il appartient au Président de reconstituer un mode d'emploi pour la République plus performant, plus équitable", ajoute-t-il.

Après la campagne présidentielle, un sondage montrait d'ailleurs que plus de 70% des Français ne voulaient pas une majorité absolue d'Emmanuel Macron, cela "montre une intelligence collective du peuple français", commente Jean-Jacques Aillagon, "on aurait pu s'attendre à ce qu'ils ne fassent que donner une majorité au Président, mais ils ont finalement déjoué les pronostics et j'espère que cette Assemblée saura construire un nouveau mode d'usage de la République", conclu-t-il.

