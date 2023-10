Sur RTL, Raphaël Morav, l'ambassadeur d'Israël en France, expliquait que rien ne garantissait la survie des otages, même si l'armée israélienne cessait toute opération militaire. Invité de RTL ce mercredi 11 octobre, Patrick Klugman, avocat de la famille de Gilad Shalit et de la famille de Jonathan Sandler, tué par Mohamed Merah, est revenu sur cette déclaration.

"Dans sa charte, il est inscrit le but de tuer des juifs et de tuer le plus de juifs possible, pas simplement de libérer un territoire ou d'avoir un projet national (...) Donc évidemment, dans ces conditions, nous ne savons rien. Et à part ça, le Hamas n'a pas dit qu'il souhaitait négocier", a-t-il expliqué.

À l'Assemblée nationale, certains demandent des sanctions contre la France insoumise, accusée d'antisémitisme pour ne pas avoir été clair dans ses condamnations de l'attaque du Hamas contre Israël. "Il y a clairement un problème de Jean-Luc Mélenchon sur la question juive. Dans le contexte actuel, c'est devenu absolument dramatique. C'est sa responsabilité politique, historique et c'est une faillite morale", a expliqué Patrick Klugman.

Selon lui, "Jean-Luc Mélenchon a un problème avec la question juive et le fait de s'en prendre obsessionnellement au CRIF à un moment où les juifs sont en tant que tels et où qu'ils se trouvent attaqués, est une monstruosité".