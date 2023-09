INVITÉ RTL -"Il faut augmenter la fiscalité du tabac" : le Dr Benyamina répond à Borne

Le gouvernement souhaite bannir les "puffs". Ces cigarettes électroniques jetables très populaires seront "prochainement" interdites dans le cadre plan antitabac prévu pour la période 2023-2028, a annoncé Élisabeth Borne dans Focus Dimanche sur RTL le 3 septembre dernier.



Selon Élisabeth Borne, celles-ci peuvent constituer une porte d'entrée vers le tabagisme, notamment pour les plus jeunes.

Invité de Focus Dimanche sur RTL ce 10 septembre, le président de la fédération française d'addictologie, Dr Amine Benyamina, estime que cette mesure n'est pas suffisante : "C'est l'arbre qui cache la forêt. Elle a annoncé une très bonne nouvelle qui concerne une niche en matière de prévention. Mais à côté de ça, les décisions les plus importantes n'ont pas été faites".

Pour le médecin, la solution est simple : "Il faut augmenter la fiscalité du tabac, une hausse de 20% entraîne une baisse de 10% des nouveaux consommateurs", insiste-t-il. Selon lui, cette hausse devrait aussi concerner l'alcool qui peut également faire des ravages chez les mineurs. "On a eu des ivresses en classe", s'indigne le docteur, qui confie avoir déjà connu des cas d'addiction chez des enfants âgés de 11 ans.



