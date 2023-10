INVITÉ RTL - Fabien Roussel annonce 250 mobilisations contre la vie chère dans les 15 jours

Après avoir appelé à envahir les stations-services ou les préfectures, Fabien Roussel annonce désormais de nombreuses mobilisations contre la vie chère. "Dans les 15 jours qui viennent, à peu près 250 mobilisations se dérouleront dans 250 villes", a déclaré le secrétaire national du Parti communiste, vendredi 6 octobre au soir sur RTL.

"Pour que dans toute la France, la colère monte auprès des préfets, des sous-préfets, mais aussi des enseignes de grande surface ou d’essence, parce que ça ne peut pas durer", s'est justifié Fabien Roussel, qui avait appelé mi-septembre les Français "à envahir les stations-service et les grandes surfaces". Il avait aussi appelé "à se rassembler devant les préfectures, et même les envahir si nécessaire".

Une expression sur laquelle Fabien Roussel est revenu sur RTL. "J’ai utilisé ce mot (envahir) pour faire réagir la Première ministre, j’ai pu avoir un échange vif avec elle. Je lui ai fait part de ma colère sur ce que les Français me disent sur le pouvoir d’achat. Nous avons décidé de maintenir ces mobilisations devant les préfectures, je dis bien devant", a-t-il assuré. "À un moment donné, ça va craquer, il faut qu’on l’entende de partout. L’objectif n’est pas que ça dégénère, c’est que le gouvernement entende", a craint le secrétaire national du PCF, qui était présent vendredi à un premier rassemblement contre l'inflation, devant la sous-préfecture de Lens.

"Je crains des émeutes de la faim"

Si le gouvernement a refusé de calquer l'augmentation des salaires sur l'inflation, une bonne nouvelle a été annoncée jeudi 5 octobre pour les retraités. Les pensions complémentaires des ex-salariés du privé seront ainsi revalorisées de 4,9% à compter du 1er novembre, au niveau de l'inflation. "Ça va dans le bon sens, je ne dis pas qu’il n’y a rien qui bouge, mais on voit bien que si on n’élève pas la voix, on ne se fait pas entendre", a estimé Fabien Roussel. "Je crains le pire, je crains des émeutes de la faim, je crains des coups de colère qui ne seront pas maîtrisés et qui pourraient dégénérer", a jugé le secrétaire national du Parti communiste.