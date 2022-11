INVITÉ RTL - Deux-Sèvres : Aliot dénonce "l'âge de pierre" voulu par les écologistes

De violents heurts ont fait, le 29 octobre, une soixantaine de blessés côté gendarmes et une trentaine côté manifestants, selon de derniers bilans, lors d'un rassemblement interdit par la préfecture des Deux-Sèvres contre une "mégabassine" pour l'irrigation agricole. Selon les autorités, environ 2.000 personnes restaient présentes ce dimanche 30 octobre à proximité du chantier.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le candidat à la présidence du RN Louis Aliot a partagé sa crainte de voir une ZAD se créer comme à Notre-Dame-des-Landes. Le maire Rassemblement national de Perpignan a dénoncé "le soutien de la Nupes et des députés d'extrême gauche" aux manifestants. "On peut s'interroger sur les réelles motivations de ces politiques qui siègent au Parlement et qui n'ont que du mépris pour les règles républicaines", a-t-il ajouté.

Cette vaste réserve, destinée à l'irrigation, est dénoncée par ses détracteurs comme un "accaparement de l'eau" par l'agro-industrie, doublé d'une aberration écologique à l'heure du réchauffement climatique et des sécheresses à répétition. "Depuis que les hommes gèrent de l'agriculture, ils gèrent l'eau qui va avec (...) Aujourd'hui, c'est le retour à l'âge de pierre", a-t-il ajouté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info