INVITÉ RTL - Canicule : François Braun annonce la mise en place d'un numéro vert

La France s'apprête à suffoquer pendant plusieurs jours. De fortes chaleurs sont attendues et dès ce mercredi, les 35 degrés seront dépassés dans plusieurs régions, que soit en Ile-de-France, en Occitanie ou dans les Pays de la Loire par exemple. Plusieurs départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange canicule.

Comment le gouvernement compte agir pour préserver les Français et notamment les plus âgés ? Invité ce mercredi 13 juillet sur RTL, le ministre de la Santé François Braun a annoncé la remise en place du numéro vert "canicule info service" à partir de ce mercredi 14h. Il s'agit de ce numéro : 0.800.06.66.66.



"Si nos concitoyens ont des inquiétudes, des questions, des interrogations sur ce qu'il faut faire, on pourra leur donner toutes les informations nécessaires sur ce pic de canicule", a précisé le ministre, qui se défend de faire du "système D".

