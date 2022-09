INVITÉ RTL - Avion privé du PSG : "Attention à la légèreté", met en garde Yannick Jadot

Un fou rire, de l'ironie et un regret. Après 24 heures de polémique, l'entraineur du PSG Christophe Galtier est revenu sur ses propos. "On n'est pas hors sol, on est très lucides, simplement, c'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût, et je le regrette", a-t-il indiqué après la victoire des Parisiens 2-1 contre la Juventus Turin en Ligue des champions.

Invité de RTL ce mercredi 7 septembre, Yannick Jadot déclare : "On voit que les Françaises et les Français, particulièrement cet été, sont percutés par le dérèglement climatique (...) Attention à la légèreté. Il y a eu la polémique, c’est irresponsable ou léger", a-t-il réagi.

L'ancien candidat EELV à l'élection présidentielle estime que "ce qui est important aujourd'hui, c’est que tout le monde réalise que ce qu’a fait le PSG ce n’est plus possible. Ce que ça dit, c'est que tout le monde a compris qu'on avait chacune, chacun, une responsabilité".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info