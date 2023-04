INVITÉ RTL - Allocution de Macron : "Une déception mais comment pouvait-il en être autrement ?", juge Bruno Jeudy

MACRON - Bruno Jeudy et Caroline Michel-Aguirre sont les invités de Yves Calvi

MACRON - Bruno Jeudy et Caroline Michel-Aguirre sont les invités de Yves Calvi

Comment juger l'allocution d'Emmanuel Macron ? Le président de la République a présenté plusieurs chantiers lundi 17 avril pour tenter de faire oublier l’impopulaire réforme des retraites. Invités de RTL ce mardi 18 avril, Caroline Michel-Aguirre, Grand reporter au magazine L’Obs, et Bruno Jeudy, éditorialiste, livrent leur ressenti sur la prise de parole du chef de l'État.

Pour Caroline Michel-Aguirre, c'est "certainement" une déception, "vu les réactions". "Cette intervention ne bouge pas les lignes, résume-t-elle. Il ne faut pas oublier que 25% des Français sont d'accord avec Emmanuel Macron. Mais tous les autres réagissent de la même façon, de manière bruyante et avec déception".

"Ce qui est frappant, selon elle. C'est qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron parle, les Français descendent dans la rue. Cette fois, ils sont allés frapper dans des casseroles. Même si c'est une minorité. Les casseroles, ça remonte à Louis Philippe et la Monarchie de Juillet. Il y a quand même quelque chose que ça nous dit sur la démocratie et ce qui ne fonctionne pas. Il y avait une espèce de déni de réalité. Ne serait-ce que dans la formule des 100 jours. Les 100 jours, c'était il y a un an. C'était très troublant".

La tonalité est la même du côté de Bruno Jeudy. "Une déception mais comment pouvait-il en être autrement ?", s'interroge-t-il. L'éditorialiste est cependant "plutôt content qu'il n'ait pas sorti le "canadair argent public". En général, Emmanuel Macron sort des crises en faisant des chèques. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire", tempère-t-il.

Pus largement, Bruno Jeudy estime que cette allocution "s'adressait beaucoup à Laurent Berger", notamment "dans le choix des mots". "Le 'pacte pour la vie au travail', si ça ne ressemble pas au 'pacte pour le pouvoir de vivre' défendu par Laurent Berger en janvier 2022, j'ai dû faire une erreur. En fait, il dit à Laurent Berger de venir à la table", souligne-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info