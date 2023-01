INVITÉ RTL - "A la France insoumise, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon", selon Philippe Martinez

Des relations chaotiques. Depuis plusieurs mois, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez n'hésitent à afficher leur mésentente par médias interposés. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 22 janvier, Philippe Martinez a déclaré : "À la France insoumise, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. J'ai cru comprendre qu'il s'était mis un peu en retrait. Nous parlons avec des élus de la France insoumise, comme avec d'autres".

Le secrétaire général a ajouté ne "pas avoir de blog" et ne "pas avoir écrit un certain nombre de choses sur Jean-Luc Mélenchon". "Nous travaillons avec les élus LFI, comme ceux de la Nupes. L'expérience que nous avons des questions sociales, nous voulons la faire partager avec les élus, députés et sénateurs qui vont devoir défendre un certain nombre de choses à l'Assemblée et au Sénat", a expliqué Philippe Martinez.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info