Investiture d'Emmanuel Macron : combien gagne un président français ?

La rémunération des politiques a souvent été, comme cela peut être le cas pour les grands patrons ou les personnes médiatisées, source de fantasmes et de polémiques. Pour les personnalités politiques publiques, qui exercent une fonction bien précise, leurs salaires sont pourtant publics et ils n'hésitent pas à les divulguer quand on les leur demande.

Réélu pour 5 ans à la tête de l'État, Emmanuel Macron va donc continuer de toucher son salaire de président de la République. À combien s'élève-t-il en France ? Le salaire du président a évolué depuis les débuts de la Ve République. Il a notamment connu une nette revalorisation en 2007, sous Nicolas Sarkozy, le passant à 21.300 euros mensuels bruts.

Une augmentation qui était à l'époque faite pour s'aligner sur la rémunération du Premier ministre, jusque-là mieux payé que le chef de l'État. Puis, ce fut l'une de ses promesses de campagne, François Hollande a décidé en 2012 de baisser le salaire du président de la République (et du Premier ministre) de 30%, le passant ainsi à 14.910 euros bruts.

Macron moins bien payé que ses homologues

Selon des calculs expliqués par Légifrance, Emmanuel Macron aurait touché environ 182.400 euros bruts (162.000 euros nets) sur l'année 2021, soit un salaire mensuel d'environ 15.200 euros bruts. Interrogé sur la question en septembre dernier lors d'un déplacement à Marseille, le chef de l'État n'avait pourtant pas annoncé les mêmes montants. "Je dois être payé avant le prélèvement à la source, environ 13.500 et après, avec le prélèvement à la source, ça doit faire 8.500 par mois".

D'après les chiffres relayés par Ouest-France, le président français est moins bien rémunéré que la plupart de ses homologues. À titre de comparaison, le président des États-Unis Joe Biden touche plus de 28.000 euros par mois, 29.000 euros pour le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore 18.600 euros pour Justin Trudeau au Canada.

