Présidentielle 2022 : la cérémonie d'investiture devrait avoir lieu au plus tard le 14 mai

À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, on commence déjà à préparer l'après-scrutin. Comme lors de chaque élection présidentielle, le nouveau président élu sera introduit lors d'une solennelle cérémonie d'investiture. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a ainsi précisé ce mercredi que le mandat du président sortant devrait prendre fin au plus tard le 14 mai.

"Les résultats officiels devraient être proclamés dans le courant de la semaine prochaine par le Conseil constitutionnel, probablement mercredi ou jeudi. Le mandat du président de la République prend fin le 14 mai au plus tard. Une cérémonie d'investiture devra donc se tenir entre la proclamation des résultats et le 14 mai, quel que soit le vainqueur du second tour".

Le déroulement de cette cérémonie très protocolaire est détaillé sur le site de l'Élysée. Le Président élu, accompagné de la Garde républicaine, entre ainsi à l'Élysée par la cour d'honneur puis reçoit les insignes de Grand-croix de la Légion d'Honneur. C'est ensuite dans la salle des fêtes que se poursuit la cérémonie avec notamment la proclamation officielle des résultats et une allocution du nouveau chef de l'État. Les honneurs militaires lui sont ensuite rendus.