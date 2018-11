publié le 23/11/2018 à 18:35

Marine Le Pen soutient les "gilets jaunes" mais elle l'a affirmé à plusieurs reprises, elle ne manifestera pas à leurs côtés, y compris ce samedi 24 novembre. Elle a en revanche dénoncé la décision des autorités d'interdire aux manifestants de défiler sur les Champs-Élysées. "Ce choix est une décision politique qui vise à minimiser la manifestation des 'gilets jaunes'", a-t-elle estimé sur RTL ce vendredi 23 novembre.



"Je ne comprends pas ce qui a justifié cette interdiction, parce qu'il y a toute une série de manifestations qui se déroule sur les Champs-Élysées de manière régulière", a poursuivi la présidente du Rassemblement national, évoquant "la Coupe du monde" et le "Nouvel an".



"Le gouvernement traite les 'gilets jaunes' comme s'il s'agissait d'une horde de voyous qui allait débarquer à Paris", a fustigé Marine Le Pen, assurant que le mouvement était suivi par des "gens honnêtes, pacifiques, des hommes et des femmes qui travaillent et qui cotisent, et qui viennent dire qu'ils ne peuvent pas s'en sortir".

Pour la députée du Pas-de-Calais, le véritable danger de cette prochaine journée de manifestations porte un nom : les Black Bloc. "Il me semble qu'ils bénéficient d'une forme d'impunité systématique et je finis par me demander si le gouvernement ne compte pas sur eux pour tenter de décrédibiliser un mouvement qu'il ne maîtrise pas et qui est très puissant et extrêmement soutenu par l'ensemble des Français", a conclu Marine Le Pen.