Inondations en Libye : pourquoi il est difficile de dresser un bilan précis

Cette photo publiée par le Croissant-Rouge libyen le 11 septembre 2023 montre des membres de leur équipe travaillant à l'ouverture de routes englouties par les inondations dans un lieu non défini de l'est de la Libye.

Difficile de mesurer l'ampleur de la catastrophe qui a frappé l'est de la Libye dimanche 10 septembre. Des inondations ont balayé des quartiers entiers, notamment à Derna où le nombre de morts pourrait se compter par milliers. Malgré un bilan très incertain, la Croix-Rouge parle de 10.000 disparus. Il est impossible pour l'heure de dresser un bilan, car il s'agit de régions qui ne sont pas sous le contrôle du pouvoir central. Peu de secours et peu d'organisations humanitaires peuvent donc intervenir sur place.

Les témoins parlent de personnes emportées dans les immeubles et des corps qui flottent partout en ville. Tout cela dans un pays qui n'est pas prêt à résister aux phénomènes naturels extrêmes. Aucun ordre d'évacuation n'avait été émis, même si les autorités savaient que la tempête arrivait. Des quantités de pluie diluviennes qui se sont abattues sur le pays à cause de la tempête subtropicale Daniel qui a traversé l'est du pays et la ville de Derna où résidaient 100.000 habitants. Cette même tempête qui a ravagé la Grèce la semaine dernière.

Une catastrophe sans précédent

En Libye, l'extrême violence de cette tempête a provoqué l'effondrement de deux barrages ce qui a rendu la situation "catastrophique et incontrôlable", d'après l'ONU. En quelques minutes, il est tombé l'équivalent d'un an et demi de pluie et des coulées de boue ont emporté la ville.

"La situation à Derna est vraiment terrible. Les inondations ont provoqué des torrents très violents qui ont emporté des immeubles entiers de quatre à cinq étages avec des familles à l'intérieur", raconte un américano-lybien qui a perdu une partie de sa famille.

"Deux jours après, on trouve toujours des corps des gens qui se sont soit noyés dans leur maison ou alors l'eau les a emportés très très loin. J'ai perdu des proches qui sont restés huit heures sur leurs voitures. On n'a jamais vécu ça", ajoute-t-il. De plus, la Libye est un pays très instable, ce qui ne facilite pas l'organisation des secours.