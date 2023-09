À écouter Le journal RTL de 5h du 13 septembre 2023 00:08:21

C'est un pays dévasté, après le passage de la tempête Daniel en Méditerranée. La Libye a été frappée par d'importantes inondations. Alors qu'un premier bilan annonce déjà 2.300 morts, la Croix-Rouge estime qu'il pourrait y avoir plus de 10.000 morts. Ces lourdes estimations font suite à l'effondrement de deux barrages, qui ont provoqué la submersion de plusieurs villes.

Rien qu'à Derna, située sur le littoral, on dénombre déjà plus de 2.000 morts et 7.000 blessés. Un torrent de la taille d'un fleuve a déferlé sur la ville, la coupant en deux. 20% des immeubles ont été emportés. "Un barrage a explosé, à environs 4km des habitations, là où vivent 7.000 familles", explique un responsable de la mairie. "Il y a au moins 5.000 personnes tuées sous les eaux, c'est très dur." Des secours s'organisent depuis Benghazi, la grande ville voisine.

"C'est au-delà du désastre", raconte Hassan, qui a pu y acheminer 35 ambulances avec son ONG. "J'ai vu des cadavres partout dans les rues, les morgues des hôpitaux sont pleines, alors ils mettent les corps dehors. Et ce n'est que la partie visible du drame, car il en reste encore plein sous terre." Pour les aider à faire face, les secouristes réclament en urgence l'envoi d'hélicoptères et d'équipes plus expérimentées.



À écouter également dans ce journal

Séisme au Maroc - Quatre jours après la catastrophe, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent, dans la région de Marrakech. Le dernier bilan humain est de 2.900 morts et de 5.500 blessés.

Disparition du petit Émile - Lundi 11 septembre, une dalle en béton située près de la maison familiale a été sondée. Les recherches n'ont pas apporté d'éléments nouveaux.

IPhone - L'Agence nationale des fréquences a alerté, mardi 12 septembre, sur des débits d'absorption spécifiques trop élevés concernant les iPhone 12. Elle a demandé à Apple de les retirer de la vente.