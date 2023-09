DIAPORAMA - Libye : les images impressionnantes des inondations meurtrières

Un extrait d'une vidéo publiée par le Croissant-Rouge libyen le 11 septembre 2023 montre des membres de leur équipe en train de secourir des personnes victimes d'inondations dans un lieu non défini de l'est de la Libye.

Cette photo publiée par le Croissant-Rouge libyen le 11 septembre 2023 montre des membres de leur équipe travaillant à l'ouverture de routes englouties par les inondations dans un lieu non défini de l'est de la Libye.

En Libye, d'importantes inondations dans l'est du pays ont causé la mort d'un grand nombre de personnes, selon la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Des milliers de personnes seraient mortes, et près de 10.000 disparus sont à déplorer, bien qu'il n'y ait "pas de chiffres définitifs" selon Tamer Ramadan, dirigeant libyen de l'association.

Ces inondations ont été déclenchées par la tempête Daniel qui a frappé l'est de la Libye dimanche 10 septembre dans l'après-midi, touchant principalement les villes de Jabal al-Akhdar et Benghazi. Dans cette dernière, un couvre-feu et la fermeture des écoles ont été décrétés. À Derna, "plus de 2.300 morts" et des "milliers de disparus" sont recensés par le "Service de secours et des urgences" libyen.

Les experts qualifient la quantité d'eau de phénomène "extrême". La tempête a déjà tué 27 personnes en Turquie, en Grèce et en Bulgarie. Par ailleurs, l'est du territoire libyen concentre les champs et terminaux pétroliers du pays. L'état d'alerte maximale a été décrété par la Compagnie nationale de Pétrole (NOC).

Afin de remédier à l'urgence de la situation, l'État a lancé une demande d'aide internationale à laquelle a répondu l'Italie ce mardi 12 septembre. "Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement", selon le responsable associatif Tamer Ramadan.