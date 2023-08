Météo : quelles différences entre un ouragan, un cyclone et une tempête ?

La Floride commence à évaluer l'ampleur des dégâts laissés sur son passage par l'ouragan Idalia, qui a provoqué des montées des eaux record et de vastes inondations. RTL se penche avec Louis Bodin sur ce phénomène : qu'est-ce qu'un ouragan et quelles différences avec un cyclone ou une tempête ?

Un cyclone peut aussi s'appeler un typhon et un ouragan. Ouragans, cyclones et typhons désignent la même chose dans différentes parties du monde. On utilise plutôt le typhon dans le Pacifique et plutôt cyclone, ou ouragan sur la partie Atlantique ou encore sur l'océan Indien. On parle de cyclones, par exemple, lorsque l'on a un phénomène qui prend naissance au niveau de l'équateur. Ce phénomène va prendre de l'ampleur et ensuite, de part et d'autre de cet équateur, va petit à petit pouvoir balayer. On parle d'ouragan ou encore de cyclone quand les vents dépassent les 120 km/h. Quand c'est en dessous, on parle de tempête tropicale.

Concernant ces ouragans, qu'on a l'habitude de voir à cette période de l'année sur les États-Unis, il est compliqué d'avoir des statistiques qui montrent qu'ils deviennent de plus en plus fréquents. Il y a encore une grande variabilité d'une année à l'autre. Ce que l'on craint, c'est qu'il n'y en ait pas forcément beaucoup plus, mais que leur ampleur et gravité soient plus importantes dans les prochaines années. C'est ce que le GIEC laisse entendre.

Un "ouragan" peut arriver en France métropolitaine, on se rappelle de Cynthia par exemple, avec des vents de plus de 120 km/h. Mais là, on ne parle plus de cyclones parce que ça ne se forme pas au niveau de l'équateur. C'est un autre phénomène météorologique qu'on appelle tempête, dépression... Effectivement, ces dépressions peuvent parfois avoir un caractère violent qui peut ressembler à un ouragan. Parfois, on peut faire la confusion, mais ce ne sont pas du tout les mêmes phénomènes.

