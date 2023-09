Inondations en Libye : "On n'a jamais vécu ça", raconte un témoin sur place

Un extrait d'une vidéo publiée par le Croissant-Rouge libyen le 11 septembre 2023 montre des membres de leur équipe en train de secourir des personnes victimes d'inondations dans un lieu non défini de l'est de la Libye.

C'est une tempête qui frappe tout le bassin méditerranéen, et la Libye n'est pas épargnée. Dimanche 10 septembre, 400 millimètres de pluie sont tombés en quelques heures sur la ville de Derna, la plus touchée. C'est l'équivalent d'un an et demi de précipitations.

3.840 personnes ont perdu la vie, mais les secours s'attendent à ce que le bilan atteigne 10.000 morts. Un Américano-libyen, qui se trouvait à Derna, témoigne sur RTL d'une "situation terrible".

Deux barrages ont rompu, et "les inondations ont provoqué des torrents très violents qui ont emporté des immeubles entiers de 4 à 5 étages". Il décrit "des corps que l'on retrouve deux jours après, les gens qui sont morts noyés dans leur maison, ou alors l'eau les a emportés très loin".

Plusieurs membres de la famille de cet homme sont "restés huit heures perchés sur leur voiture", et sont morts sous les eaux. "On n'a jamais vécu cela", ajoute-t-il.

Les secours recherchent toujours activement des milliers de disparus dans tout le pays. La France a annoncé l'envoi d'un hôpital de campagne pour aider les populations.