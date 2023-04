INFO RTL - Coupe de France : une majorité de Français contre les sifflets envers Emmanuel Macron

Emmanuel Macron sera bien au Stade de France, ce samedi 29 avril, pour assister à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Une finale sous haute sécurité avec 1.500 stadiers et des drones pour surveiller les tribunes, une première.

Mais le chef de l'État, qui fait l'objet de vives contestations depuis l'adoption de la loi sur les retraites, ne descendra pas sur la pelouse comme il est de coutume, a indiqué une source policière à l'AFP. La tradition veut en effet que le président de la République serre la main aux 22 joueurs, entraîneurs et arbitres, avant le coup d'envoi de la rencontre à 21 heures.



L'intersyndicale de Seine-Saint-Denis va distribuer 30.000 cartons rouges et 10.000 sifflets pour une opération "carton rouge". Les spectateurs sont appelés à brandir leur carton portant l'inscription "non à la retraite à 64 ans" et à siffler à la 49ème minute, en référence au 49.3.

Interrogés sur la question, une majorité de Français ne semblent pas approuver ces actions. Selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, 57% affirment que c'est une mauvaise chose, la politique n'ayant pas sa place dans un stade de football tandis que 41% jugent, au contraire, que c'est une bonne chose. Seuls les sympathisants Insoumis approuvent majoritairement ces actions à 61%.

Sur le plan sportif, les Français (60%) et les amateurs de football (68%) désignent le FC Nantes comme le favori du match, 34% et 32% optant plutôt pour Toulouse.

