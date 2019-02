publié le 07/02/2019 à 15:58

Comme chaque année, le fisc français a transmis au Parlement son rapport sur l'exil fiscal, auquel le journal Les Échos a obtenu copie. On y apprend qu'en 2016, 3.990 ménages dont le revenu fiscal dépasse les 100.000 euros ont quitté la France, vers des destinations plus souples en terme de fiscalité. À noter que ce rapport concerne l'année 2016, car l'administration analyse les situations sur deux ans.



En 2016, le nombre d'évadés fiscaux a baissé de 8% par rapport à 2015, mais ces derniers étaient tout de même trois fois plus nombreux qu'en 2009 et 2010. Sur tous les ménages dont le patrimoine est supérieur à 1,3 million d'euros et redevables de l'ISF, Bercy a recensé 524 départs net (soit 622 départs pour 98 retours) en 2016. Pour rappel, l'ISF a été supprimé en 2018 et son rétablissement figure parmi les principales revendications des "gilets jaunes".

On image souvent les évadés fiscaux voguer vers des pays où règnent les cocotiers et les températures plus que clémentes, mais cette image est assez éloignée de la réalité. En effet, le rapport du fisc indique que les destinations privilégiées par les évadés fiscaux sont le Royaume-Uni et les États-Unis, devant la Suisse et la Belgique. "Plus les ménages sont aisés, plus la part de ces pays augmentent dans la liste des destinations", indiquent Les Échos.