Italie : "Personne ne trouve ce qu'il cherche"... Le récit d'un migrant tunisien

publié le 06/11/2020 à 12:53

C'est un rendez-vous important dans le calendrier de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur entame une tournée au Maghreb sur le thème de la lutte contre le terrorisme et l'immigration irrigulière, plus d'une semaine après l'attentat de Nice qui a fait trois morts. L'assaillant était arrivé de Tunisie avant de passer par l'Italie et cette année, les Tunisiens sont la première nationalité dans les arrivées clandestines en Italie.

Un ancien migrant illégal âgé de 35 ans, basé aujourd'hui à Tunis, raconte qu'"en 2011, j'ai émigré en Italie à Lampedusa et je suis revenu [...] après 15 jours". Il évoque ensuite les conditions difficiles dans lesquelles il y vivait : "On a rien à manger ni à boire du coup on fait la manche, on dort dans des trains et là-bas, personne ne trouve ce qu'il cherche".

Malgré le récit de son expérience, plusieurs de ses amis ont embarqué au mois d'août en direction de Lampedusa. "Ce sont tous des chômeurs, ils prennent des risques en mer parce qu'ils n'ont pas d'argent et vivent sur le dos de leurs parents et en ont marre de ce pays dans lequel ils ne veulent plus vivre", explique cet ancien migrant illégal. Même en situation irrégulière, ses amis comptent pourtant rester en Italie coûte que coûte.