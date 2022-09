L'imam Hassan Iquioussen, dont le Conseil d'État a récemment validé l'expulsion décidée par Gérald Darmanin, est toujours considéré comme en fuite et il est désormais soupçonné d'avoir fui vers la Belgique. Mais sa disparition ressemble à un camouflet pour le ministre de l'Intérieur, qui s'était rapidement réjoui de la décision de la plus haute juridiction administrative française, en assurant que c'était "une grande victoire pour la République" et que Hassan Iquioussen serait "expulsé du territoire national".

Ce mercredi sur le plateau de RTL, l'ancienne porte-parole des Républicains, Lydia Guirous, n'a pas manqué de pointer la responsabilité du gouvernement dans cette affaire : "Sur ce coup, c'est difficile de défendre le ministre de l'Intérieur. Il avait fanfaronné, on s'était dit enfin on va expulser cet islamiste, et puis quelques heures après, on ne le retrouve plus, on ne sait pas où il est, le Maroc retire son laissez-passer consulaire", a-t-elle énuméré. "On a juste l'impression de voir une victoire des Frères musulmans et un énorme foutage de gueule. C'est une humiliation pour la France et pour la République".

Elle a ensuite assuré que c'était bien Gérald Darmanin qui était mis en cause dans la fuite d'Hassan Iquioussen : "Il y a bien quelque chose qui a déraillé et qui n'a pas fonctionné au niveau du ministère de l'Intérieur".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info