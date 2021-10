Édouard Philippe prépare-t-il déjà 2027 ? L'ancien Premier ministre a lancé ce samedi 9 octobre son parti, baptisé "Horizons", pour incarner la droite de la majorité. Édouard Philippe a réaffirmé son soutien au président de la République pour 2022, il ne fait donc pas campagne pour la prochaine présidentielle.

Selon nos informations, l'adhésion à ce nouveau parti, "Horizons", sera payante, contrairement à La République En Marche où un clic suffit. "On ne veut pas d'un fanclub, on veut un vrai engagement et que les adhérents participent à des ateliers pour élaborer des idées", dit un proche de l'ancien Premier ministre.

Édouard Philippe a assuré samedi 2 octobre aux militants de La République En Marche, réunis en "campus" à Avignon, qu'ils seraient "les bienvenus" dans son parti. "Je veux avec vous construire un mouvement, construire un parti politique pour que notre pays que nous aimons puisse regarder loin. Puisse raffermir sa puissance. Puisse avoir confiance à nouveau en lui. Bref, pour que nous puissions, au fond, être qui nous voulons être", a déclaré le maire du Havre au lancement de "Horizons".