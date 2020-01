Hauts-de-France : à 91 ans, le maire le plus âgé de la région tourne la page

publié le 13/01/2020 à 10:34

Une vie entière dédiée à sa commune. Le maire le plus âgé des Hauts-de-France tourne la page de sa carrière politique à l'âge de 91 ans. René Ledieu, le maire d’Esquerchin, une commune de 900 habitants située près d'Hénin-Beaumont dans le Nord, a décidé de ne pas se représenter en mars prochain, lors des élections municipales.

Entré au conseil municipal sous le mandat de Vincent Auriol en mars 1953, le nonagénaire n'a plus quitté la mairie d'Esquerchin depuis. "Je suis à mon onzième mandat et j'ai été élu maire en 1981" nous apprend celui qui a vu sa commune changer au fil des années : "Après la guerre, il existait des pavés et il n'y avait pas de trottoirs. Nous n'avions pas d'eau potable et allions à la pompe".

Désormais âgé de 91 ans, René Ledieu estime que "c'est le moment de laisser la place aux plus jeunes". "J'ai fait mon travail et tout ce que j'ai pu avec cœur et courage. J'ai eu beaucoup de chance et je pense que j'ai fait mon devoir de maire" se satisfait-il.