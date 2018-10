publié le 24/10/2018 à 08:58

La charge de Ségolène Royal contre la politique écologique et fiscale du gouvernement ne cesse de provoquer la colère de l'exécutif. Invité à l'antenne de RTL, Bruno Le Maire a déclaré : "Ségolène Royal a tapé à côté. Elle a été triplement malhonnête. Elle a été malhonnête par rapport à ses engagements passés et ça, pour un responsable politique, je trouve que c'est toujours dommage".



Le ministre de l'Économie et des Finance poursuit sa charge : "Elle a mis en place la taxe carbone. Elle devrait être fière d'avoir mis en place, une taxe sur le carbone dont dépend l'avenir de notre planète. Elle est malhonnête par rapport à cet engagement passé. Elle est malhonnête par rapport aux défis climatiques, parce qu'elle est l'une des mieux placées pour savoir qu'il y a urgence à changer les comportements et je ferai des propositions pour les entreprises dans lesquelles l'État a une participation".

Bruno Le Maire estime aussi que l'ancienne ministre de l'Écologie "a été malhonnête par rapport à sa position, parce qu'il me semblait que lorsqu'on était ambassadeur, nommé par un gouvernement, le minimum de respect était de ne pas taper sur ce gouvernement et la politique qu'il conduisait". Avant d'ajouter : "Libre à elle de se comporter comme cela, mais je n'ai jamais considéré que la malhonnêteté en politique conduisait où que ce soit".