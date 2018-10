publié le 24/10/2018 à 07:58

Quel avenir pour les salariés d'Ascoval ? Le tribunal de grande instance de Strasbourg doit se prononcer, ce mercredi 24 octobre, sur l'avenir de l'ancienne aciérie de Saint-Saulve (Nord), près de Valenciennes. Elle a été créée en 1975 par Vallourec et emploie 281 salariés.





Invité à l'antenne de RTL, Bruno Le Maire a assuré : "Nous faisons depuis un an tout ce qui est possible. Je comprends que les salariés, ils doivent être fixés sur leur sort, parce que c'est leur travail, c'est leur famille et c'est leur avenir qui est en jeu. Depuis huit mois, je me bats, tous les jours pour trouver un repreneur. Ce n’est pas facile, parce que le marché de l'acier est très compliqué et la décision de Donald Trump sur les taxes sur l'acier pèsent aussi sur ce marché (...) Je vais continuer à me battre jusqu’au bout".

Le ministre de l'Économie et des Finances annonce que l'État mettra "un euro d’argent public, pour un euro d’argent investi", à Ascoval. Concernant une éventuelle fermeture de l'usine, Bruno Le Maire répond que "cela fait partie des options". "Les salariés le savent et je n’ai pas l’habitude de tromper les salariés. Je dis la vérité. La politique industrielle se mesure de façon beaucoup plus large", ajoute-t-il.