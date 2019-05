et La rédaction numérique de RTL

publié le 05/05/2019 à 16:32

C'est l'un des nouveaux chevaux de bataille du Rassemblement national (RN). Depuis quelques années, le parti présidé par Marine Le Pen évoque assez régulièrement la question du bien-être animal.



"À titre personnel je suis opposé à l’abattage rituel qui organise l'abattage des animaux sans étourdissement dans des conditions de dignité animale qui m'apparaissent totalement scandaleuses", a déclaré ce dimanche 5 mai Jordan Bardella lors du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI. "Au nom de la dignité animale il faudra demain prohiber l'abattage rituel ainsi que les produits qui en sont importés", a estimé la tête de liste du RN aux élections européennes.

Interrogé plus tard au cours de l'émission par un internaute qui souhaitait savoir si Jordan Bardella était aussi opposé à l'abattage rituel casher, l'intéressé a mis en avant "sa cohérence"."Je suis opposé d'une manière générale. La question ce n'est pas de savoir si on est défavorable au halal, au casher ou autre", a répondu la jeune tête de liste du RN.

Une proposition avancée depuis des années par le RN

"Je considère que l'abattage rituel est indigne et que c'est une souffrance terrible pour les animaux", a-t-il insisté, avant de réitérer son "opposition à titre personnel" à l'abattage rituel et sa proposition de "rendre obligatoire l'étourdissement avant l'abattage des animaux."



En 2012, déjà, Marine Le Pen proposait d'interdire l'abattage des animaux de boucherie sans étourdissement préalable, proposition qui figurait dans les 144 engagements de l'ex-candidate à la présidentielle et qu'elle avait réitéré lors de la précédente présidentielle, en 2017.