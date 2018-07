publié le 29/03/2018 à 13:47

Valérie Pécresse a trouvé la parade pour échapper aux perturbations du trafic ferroviaire qui se profilent. Le mouvement perlé des cheminots de la SNCF débute mardi 3 avril à raison de deux jours de grève, trois jours travaillés. Invitée de France Info jeudi 29 mars, la présidente de la région Île-de-France a pris les devants. Elle s'est inscrite en tant que conductrice sur un site de covoiturage et appelle les Franciliens à l'imiter.



"S'il vous plaît, solidarité civique, inscrivez-vous sur des plateformes de covoiturage. Prenez des passagers avec vous. Je me suis inscrite, ça se fait très facilement. Il y a huit plateformes, on peut trouver leurs noms sur le site de Navigo", a-t-elle imploré. "Je crains malheureusement que cette grève soit dure", redoute-t-elle.

Pour compenser les effets de la grève sur le trafic, Valérie Pécresse, par ailleurs présidente de l'autorité organisatrice des transports franciliens, a annoncé qu'"en Île-de-France, le covoiturage sera gratuit les jours de grève, remboursé par Île-de-France Mobilités".



Des lignes de bus renforcées

Moins de trains mais plus de bus. La présidente de la région Île-de-France a annoncé que la fréquence de passage des bus serait amplifiée, "notamment" pour les lignes "qui amènent au métro". "Les bus de nuit, les Noctiliens, qui normalement circulent à partir de minuit, rouleront à partir de 20 heures pour secourir des voyageurs qui seraient restés en rade dans une gare."