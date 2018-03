publié le 16/03/2018 à 12:30

"Une autre piétonnisation respectueuse de tous est possible", a assuré Valérie Pécresse sur RTL vendredi 16 mars. La présidente de la région Île-de-France est revenue sur la piétonnisation des voies sur berge décidée par la maire de Paris Anne Hidalgo et critiquée par l'opposition.



Elle regrette que la fermeture des voies sur berge aux véhicules n'ait pas été "coordonnée" sur tout le territoire régional et "déplace la pollution et les nuisances". "Toutes les villes d'Île-de-France rêvent de limiter la circulation sur leur territoire", a-t-elle souligné.

"On aurait pu imaginer une période transitoire pendant laquelle on n'aurait fait rouler sur les berges que des véhicules propres, silencieux, non polluants." Selon Valérie Pécresse, cela aurait "incité les Franciliens à changer de voiture". Pour l'instant, "ils ne sont pas passés à autre chose parce qu'ils attendent des mesures compensatoires".

Le 5 mars dernier, Valérie Pécresse avait proposé à Anne Hidalgo un plan B avec un "scénario progressif" proposant de transformer cette "autoroute urbaine en rue". Mais Anne Hidalgo ne compte pas céder. Après l'annulation de son décret de piétonnisation des voies sur berge par le Conseil d'État, elle en a pris un nouveau "permanent" début mars.