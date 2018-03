Voies sur berges : "une autre piétonnisation transitoire est possible", estime Valérie Pécresse

publié le 16/03/2018 à 08:14

Les Républicains et le Front national pourraient-ils se rassembler et faire alliance ? L'idée n'est pas à l'ordre du jour, mais elle a été évoquée par Thierry Mariani, ancien ministre des Transports sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Une sortie qui est loin de faire florès au sein du parti de la rue de Vaugirard.



Invitée de RTL ce vendredi 16 mars, la présidente du conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, a commenté cette sortie de son ex-collègue au gouvernement. À l'antenne, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré être "totalement hostile" au rassemblement des droites défendu par Thierry Mariani.

"Thierry Mariani se fourvoie, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, c'est une constante chez lui et je ne souscris en aucun cas", a-t-elle pris position. Pour défendre cette idée, dans les colonnes du Journal du Dimanche, Thierry Mariani a déclaré que Les Républicains n'avaient "plus d'alliés" et que seuls, ils ne seraient pas capables de conquérir à nouveau le pouvoir. "Il est temps de renverser la table", a estimé l'ancien député, qui serait sur les rangs en vue des élections européennes en 2019.