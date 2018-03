publié le 13/03/2018 à 09:30

Le duel des meilleures ennemies Anne Hidalgo-Valérie Pécresse n'aura pas lieu à Paris en 2020. Une semaine après que la maire de Paris a annoncé qu'elle remettrait son mandat en jeu dans deux ans, la présidente de la région Île-de-France a mis fin au suspense.



Au cours d'un déplacement à Antibes (Alpes-Maritimes) la présidente du mouvement intégré au parti Les Républicains, Libres !, a annoncé qu'elle excluait "totalement" d'être candidate à la mairie de Paris, malgré son opposition jamais démentie à la politique d'Anne Hidalgo (propreté, piétonnisation des voies sur berge, qualité du transport public). "Ma seule ambition, je l'ai dit, redit, et il faudrait que je me le fasse tatouer sur le front, c'est aujourd'hui de m'occuper de ma région à cent pour cent". Ne lui parlez pas non plus d'être tête de liste Les Républicains aux élections européennes de 2019.

Valérie Pécresse, qui a rendez-vous avec Nicolas Sarkozy en mars, avancerait ses pions en vue de la présidentielle de 2022. Favorable à des primaires au sein des Républicains en 2021, l'opposante interne à Laurent Wauquiez a publié un premier "cahier" sur les déserts médicaux. Elle devrait en sortir un deuxième, soit sur l'insertion professionnelle des jeunes, soit sur le sujet des prisons, expliquait Pauline de Saint-Rémy le 7 mars sur RTL.