Grève du jeudi 29 septembre : RATP, écoles… : quels sont les secteurs concernés par les perturbations ?

Les syndicats CGT, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse, appellent les Français à se mobiliser à l’occasion d’une grève générale et nationale le jeudi 29 septembre 2022. Les revendications concernent en particulier le pouvoir d’achat, les droits des travailleurs et la réforme des retraites. De nombreux secteurs publics sont concernés.

Les prévisions à 48 heures de circulation des trains (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien, lignes internationales) seront disponibles 1 à 2 jours avant selon le site cestlagreve.fr. Vous pourrez vérifier les prévisions pour une ligne en particulier sur le site de la SNCF et sur les sites internet régionaux des TER.

Les réseaux de transport des villes (bus, trams, métros) pourraient être impactés à la fois par les chauffeurs grévistes mais aussi par des déviations d’itinéraires liées aux manifestations organisées le même jour. Vérifiez le site internet de votre service de transport afin de connaitre les prévisions de circulation.

Le cas de la RATP

Pour la CGT-RATP en région parisienne, un préavis de grève court du 28 septembre à 22 heures jusqu’au 30 septembre à 7 heures. Le site de référence indique que "ce préavis couvre l’ensemble du personnel, de toutes catégories et dans l’ensemble des services".

Les prévisions à 48 heures diffusées par la RATP annoncent un trafic normal pour le métro. Côté RER, seule la ligne B sera perturbée avec trois trains sur quatre. L'impact sur le réseau de bus sera un peu plus important avec deux bus sur trois prévus. Certaines lignes seront très perturbées. Enfin, le tramway ne sera que très légèrement perturbé avec neuf tramways sur dix en circulation. La ligne de tram T3A assurera son service entre les stations Pont du Garigliano et Porte d'Ivry avec un train sur deux.

Plus d'informations sont à venir sur le site de la RATP.

Transports routiers

La fédération Sud-Solidaires des Transports Routiers a déposé un préavis de grève pour cette profession. Selon le document officiel, la grève concerne la journée du 29 septembre 2022 de 0h00 à 23h59. Celle-ci concerne l'ensemble des départements français. "Ce préavis concerne l'ensemble du personnel des transports routiers de marchandises dépendants de la convention collective du même nom", indique le communiqué.

Quant aux transports aériens, le syndicat SNCTA a indiqué que la mobilisation des contrôleurs était annulée. Selon le site d'informations TF1 Info, un accord aurait été trouvé avec le ministère des Transports sur les salaires et des recrutements. Cette annonce a été confirmée par les services du ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, qui "se félicite qu'un accord a été trouvé avec le SNCTA (...) au terme de la procédure de conciliation", selon une déclaration transmise à l'AFP.

Les écoles, collèges et lycées

Les professeurs du premier degré doivent se déclarer grévistes au préalable. Ainsi, les écoles maternelles et primaires devraient être en mesure d'indiquer un peu à l’avance les conditions d’accueil aux parents. Par contre, les collèges et les lycées ne peuvent savoir quels enseignants seront absents, car ces derniers n’ont pas l’obligation de se déclarer gréviste à l’avance.



La CGT des Services Publics appelle aussi les Atsem (agents territoriaux présents dans les classes des écoles maternelles) à se mobilier. Le communiqué officiel indique que "les agents exigent une reconnaissance précise de la pénibilité de leur métier". Les services comme la restauration scolaire, les activités périscolaires et les crèches pourraient également être impactés.

