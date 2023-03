Grève du 28 mars : la RATP et la SNCF prévoient un trafic fortement perturbé

La circulation des trains sera "fortement perturbée" sur certaines lignes mardi 28 mars, pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Sont prévus en moyenne 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, et toujours des difficultés en Île-de-France, a indiqué la direction lundi 27 mars.



SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus mardi, même si les perturbations annoncées seront moins importantes que lors de la précédente journée interprofessionnelle, jeudi 23 mars.

Des perturbations sont également à prévoir dans le métro parisien, avec des services raccourcis et réduits pour les lignes 3 (1 train sur 2), 5 (1 train sur 2 le matin, 1 train sur 3 l'après-midi), 6 et 7 (2 trains sur 3), 8 (1 train sur 2 le matin et 2 trains sur 3 en soirée), 10 (1 train sur 2), 12 (2 trains sur 3) et 13 (2 trains sur 3 le matin, et 1 sur 3 l'après-midi avec fin du service à 20 heures).

Les lignes de métro 4 et 11 seront également concernées, dans une moindre mesure. En revanche, "le trafic sera normal sur les réseaux Bus et Tramway", ainsi que sur les lignes de métro 1, 2, 3bis, 7bis, 9 et 14 annonçait dimanche 26 mars la RATP. Le trafic est également annoncé "très perturbé" dans les RER, avec trois trains sur cinq qui circuleront en moyenne sur les lignes A et B.

