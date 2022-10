Grève dans les raffineries : l'État a-t-il trop tardé à agir ?

Le gouvernement hésite encore sur les termes à utiliser en ce qui concerne la crise des carburants. Mais mardi 11 octobre sur RTL, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a évoqué la possibilité de mettre en place une réquisition des salariés grévistes pour débloquer la situation. La grève a démarré aux alentours du 20 septembre et il a fallu près de trois semaines au gouvernement pour réagir, à tel point que l'on se demande si l'Etat a tardé à prendre position.



"Le gouvernement n'a rien anticipé", estime sur RTL ce mercredi 12 octobre, Laure Lavalette, députée RN du Var. "Il a en plus nié le problème pendant trois semaines. On voyait bien que nous, Français qui avons une voiture, qu'on avait de la difficulté à trouver de l'essence, on voyait bien les files" d'attente. "On a quand même un ministre des Transports et ministre de l'Economie qui n'ont pas senti ce climat social aussi, qui s'est tendu", ajoute-t-elle. "Ce climat social qui monte, on aurait dû le sentir. On aurait dû anticiper".

"La situation est difficile depuis jeudi de la semaine dernière", indique de son côté Paul Midy, député Renaissance de l'Essonne. "Elle est devenue très difficile depuis ce week-end. Les stocks stratégiques de l'Etat ont été libérés par le gouvernement à partir de la semaine dernière. On a augmenté les importations depuis la semaine dernière. Ça n'a pas suffi à résoudre la situation. Aujourd'hui, la situation ne pourra se résoudre qu'à partir du moment ou les conflits dans les deux entreprises s'arrêteront ou les réquisitions seront mises en place dans les prochains jours pour que ça s'arrête".

