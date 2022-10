Les pénuries persistent et s'aggravent dans les stations-service. En effet, les grèves ont été reconduites chez Total et ExxonMobil, et les négociations sont désormais bloquées. Benjamin Tange, délégué CGT au dépôt des Flandres, assume une stratégie d'amplification du mouvement : "On sait que plusieurs stations-service rejoignent le mouvement. Certains syndicats FO sur les sites invitent à rejoindre le mouvement, donc on n'est pas sur une diminution de la grève mais plutôt une amplification."

Il explique les raisons de cette colère : "On a quand même alerté la direction dès le mois de juin. L'ensemble des organisations syndicales ont interpellé la direction pour qu'il y ait une négociation par rapport à l'inflation galopante sur 2022".

Le délégué CGT charge Total : "Aujourd'hui, si on est dans cette situation, c'est uniquement de la responsabilité de la direction de Total qui ne veut pas bouger et entamer les discussions. Elle exige la levée de la grève alors que les grévistes ne veulent pas entrer dans cette mécanique-là. On voit ce qu'il se passe, mais pour nous c'est de la seule responsabilité de TotalEnergies".

À écouter également dans ce journal

