Grève chez TotalEnergies : comment LFI veut surfer sur la vague de contestation ?

L'appel à la grève générale est lancé et les politiques tentent de capitaliser sur cette colère. Depuis le début de la semaine, des députés insoumis et communistes sont très actifs sur le terrain et apparaissent de plus en plus dans les rassemblements de soutien aux grévistes ou dans les piquets de grève dans les raffineries, auprès des syndicats.



À défaut d'avoir obtenu des syndicats qu'ils se joignent à l'appel de la marche du dimanche 16 octobre contre la vie chère, la gauche tente de surfer sur la crise pour essayer de mobiliser un peu plus. "Je crois qu'il y a un contexte politique et un contexte social qui font que cette marche est utile et doit être massive", explique le député LFI David Guiraud.

"Si dimanche est un succès, Jean-Luc Mélenchon ne saura pas faire autrement que d'en récupérer les bénéfices, s'amuse d'avance un député de la Nupes, après tout c'est lui qui a lancé l'appel à la marche". Les détracteurs de gauche du chef de fil de la France insoumise estiment quant à eux que les syndicats n'ont pas attendu pour donner de l'ampleur à leur mouvement.

