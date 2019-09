Grenelle des violences conjugales : "C'est de la com', de l'agitation", dit Luc Frémiot sur RTL

publié le 02/09/2019 à 19:54

À la veille du Grenelle sur les violences conjugales, le 3 septembre, Luc Frémiot, ancien procureur de la République de Douai et spécialiste des violences conjugales, ne décolère pas contre cet événement qu'il qualifie d'"opération de séduction".

"C'est de la com', de l'agitation" déclare le magistrat retraité, qui poursuit en critiquant l'action des ministres : "Belloubet est complètement passive [...] Castaner est complètement indifférent à ce genre de problème [...] Schiappa fait le show". Selon l'ancien procureur de la République, le gouvernement n'est pas assez concerné par les violences conjugales.

Afin de faire face au problème que pose ces violences, "il faut revenir aux fondamentaux". Selon le spécialiste, le rôle de la police est le plus important, "il suffit d'appliquer la loi, il suffit que les services de police et de gendarmerie prennent les plaintes et cessent de faire des mains courantes qui ne servent à rien".

Luc Frémiot affirme que le laxisme des forces de l'ordre empêche de prévenir de nombreux féminicides. Il pointe les gendarmes et policiers "qui considèrent que ce n'est pas si grave que ça", qui demandent aux victimes de revenir "quand ce sera plus grave que ça."

Pour rappel, le nombre de féminicides en France s'élève désormais à 101 depuis janvier 2019.