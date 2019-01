publié le 19/01/2019 à 09:10

Après un premier oral marathon, Emmanuel Macron est retourné sur la scène du grand débat national vendredi 18 janvier. Comme à Grand Bourgtheroulde dans l'Eure, le chef de l'État s'est retrouvé entouré d'élus de tous bords à Souillac, dans le Lot.



Le gouvernement arrivera-t-il à calmer la colère des "gilets jaunes" avec ce grand débat ? "Ça peut être utile et ça doit avoir lieu", lance d'emblée Laurent Saint-Martin, député REM du Val-de-Marne. Invité de RTL ce samedi 19 janvier, il poursuit : "L'une des grandes revendications des 'gilets jaunes', c'est plus de démocratie directe et plus d'écoute des citoyens. Je le comprends très bien et l'une des réponses, c'est ce grand débat national".

Dès lors, Laurent Saint-Martin souhaite "prendre l'habitude d'écouter davantage et d'entendre davantage" les Français. "Ce grand débat ne sera peut-être pas le seul de ce quinquennat et de l'histoire politique française", dit-il appelant à ce que cette avancée se "traduise dans l'action des parlementaires".

"Ce qu'il faut, c'est bien entendre quelles sont les priorités et quelles solutions on sait créer. Je veux qu'il y ait des solutions concrètes qui émergent de ce grand débat", lance-t-il en réponse au maire qui a mis en garde Emmanuel Macron contre un possible "bluff". Et de conclure : "S'il n'y a pas suffisamment de solutions concrètes, ce sera à nous de proposer des solutions à ces constats".