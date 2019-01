publié le 31/01/2019 à 08:43

De nombreux débats sont organisés partout en France, afin de recueillir les doléances et les idées des Français. Emmanuel Macron, mais aussi Édouard Philippe et d'autres membres du gouvernement n'ont pas hésité à y participer et à débattre directement avec les citoyens.



Et en prison ? Invitée de RTL, Nicole Belloubet se dit "très favorable" à l’organisation de débats aussi dans les prisons. "Je le souhaite et je pourrais y participer", ajoute-t-elle, ce jeudi 31 janvier.

Plus généralement sur le grand débat, la France insoumise, EELV, de même que le MRC, ont boudé la réunion du "comité de suivi" du grand débat organisé à Matignon en présence d'Édouard Philippe, estimant que les conditions d'"indépendance" n'étaient pas réunies.

Tous les partis ayant au moins un élu à l'Assemblée ou au Sénat avaient été invités par le Premier ministre le 17 janvier à envoyer un représentant pour cet organe censé contrôler l'indépendance du grand débat post-"gilets jaunes".